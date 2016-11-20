أمن القليوبية يضبط مركب نهرى لنقل الركاب بدون ترخيص

القليوبية - خالد حجازى

شنت شرطة المسطحات المائية بالقليوبية حملة أمنية مكبره لضبط المراكب النيلية غير المرخصة، التى تهدد حياة المواطنين وأسفرت الحملة عن ضبط مركب ينقل المواطنين من محافظة المنوفية إلى محافظة القليوبية عبر نهر النيل بمدينة كفر شكر، لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة وبدون تراخيص.

تلقى اللواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد حسين جندية، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد شن حملة مكبره داخل مجرى نهر النيل بمدينة كفر شكر، لضبط المراكب غير المرخصة وأسفرت الحملة عن ضبط مركبين اثنين، لنقل ركاب ، نتيجة مخالفة شروط الأمن والسلامة وعدم وجود تراخيص لها .