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ضبط 7 طن دقيق و408 اسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

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ضبط 7 طن دقيق و408 اسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية ضبط 7 طن دقيق و408 اسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي ومحمود شاكر

شنت مديرية بالمنوفية عدة حملات تموينية بمراكز ومدن شبين الكوم، وبركه السبع، والسادات، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار.

 

أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية كفر المصيلحة، وذلك لقيامه ببيع 299 اسطوانة بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى وتصرفه فى 75 اسطوانة بوتاجاز، والتعدى على الموظف الموجود أثناء عمله بالإشراف على عملية التوزيع بالمستودع، وتحرير محضر جنح آخر ضد المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بناحية هورين بركة السبع لقيامه بتجميع 34 اسطوانة بوتاجاز بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية الخطاطبة بكفر داود لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم قدرها 140 شكارة دقيق بلدى وزن 50 كيلو جرام تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بهدف التربح مخالفًا بذلك القانون.

 

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية فى تصريحات صحفية، أن الرقابة التموينية على السلع والمواد البترولية وعلى المخابز وجميع الأسواق مستمر وبكثافة، لمنع الغش التجارى، ومحاربة جشع التجار، حفاظا على مصلحة المواطن واستقرار الأوضاع.


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