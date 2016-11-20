يحيى راشد يصل أسوان لحل أزمة تعطل الحركة السياحية بطريق أسوان – أبو سمبل

كتبت ميرفت رشاد

وصل يحيى راشد، وزير السياحة، إلى محافظة أسوان، لمتابعة أزمة تعطل حركة السياحة بالطريق البرى أسوان – أبو سمبل اليوم الأحد، بسبب احتجاجات عدد من الشباب النوبى وقطعهم للطريق منذ عصر أمس، على خلفية منعهم من السفر إلى منطقتى خور قندى وتوشكى.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه توجه فور علمه بوجود عدد من السائحين العالقين بالطريق، خلال عودتهم لمحافظة أسوان بعد زيارة معبد أبو سمبل أمس، لافتا إلى انتهاء الأزمة وعودة السياح إلى أماكن إقامتهم بالفنادق، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات تجرى بالتعاون مع مجدى حجازى محافظ أسوان لإقناع النوبيين بفتح طريقى أبو سمبل الدولى، والسادات بمدينة أسوان.

وكانت 19 حافلة على متنها أبناء النوبة انطلقوا من مركز نصر النوبة، أمس السبت، فى طريقهم إلى أبو سمبل للاعتراض على طرح أراضى منطقتى خور قندى وتوشكى للاستثمار.

ومن جانبه قال خيرى محمد على، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إن الغرفة تتابع أول بأول مشكلة تعطل الحركة السياحية بالطريق البرى أسوان – أبو سمبل، مشيرا إلى أنه تم إلغاء رحلات التفويج السياحى لحين الانتهاء من حل مشكلة النوبيين، أضاف أنه تم تشكيل وفد يضم عدد من القيادات الشعبية النوبية للقاء المحتجين والاستماع لمطالبهم وإنهاء الأزمة .