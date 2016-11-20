وزير التعليم العالى: "معنديش حاجة اسمها نقابات مستقلة لأعضاء التدريس"

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لن يرسل مسودة قانون التعليم العالى للنقابات المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، قائلا:" معنديش حاجة اسمها نقابات مستقلة وما أعرفه كيانات قانونية، لما يكون فى حاجة مشهرة على راسى، غير كده أنا مش معترف بحاجة، وأؤمن بالطريقة القانونية فى التعامل".

وأضاف الشيحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد، على هامش تدشين البوابة الالكترونية الجديدة للوزارة ونظام المراسلات الالكترونية، أنه تم اختيار المشاركين فى اللقاء الذى سيجمعه مع معاونى أعضاء التدريس، يوم الثلاثاء المقبل، بناءا على مخاطبات رسمية للجامعات بترشيح اثنين من كل كلية لحضور اللقاء.