«التالتة تابتة».. سر الطلقة التي قتلت «شيماء الصباغ»

واصلت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسي و أحمد العادلي وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد و محمد علاء فرج محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عرض الفيديوهات الخاصة بالقضية.

وطلبت دينا عدلي حسين، دفاع المتهم خلال عرض الفيديوهات، من المحكمة اثبات عدم وجود الشاهد الاول والرابع برفقة المجني عليها اثناء سقوطها قتيلة، وأن المتهم يظهر شاهرًا سلاحه إلى الأعلى وليس في اتجاه افقي.

وأكدت حسين، أن الخرطوش لم يظهر على البانر الذي كان يحمله المتظاهرين او على زجاج شركة اير فرانس، فيما أكد ممثل النيابة أن شيماء لقت مصرعها بعد إطلاق الطلقة الثالثة من سلاح المتهم.

وسأل القاضي المتهم “هل انت فقط من حملت سلاح فقال “هناك قوات من الامن العام والامن المركزي كانت تحمل اسلحة ايضا”.

> من جانبه قالت النيابة ان النقيب احمد محمد علي، اكد أنه حضر فض التظاهرة وقال. في شهادته”انا اطلقت غاز بس ودخلت المدرعة مش مسموحلنا اطلاق النار بدون تعليمات”.