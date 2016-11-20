محافظ القليوبية يأمر التفتيش المالي والإداري بفحص ملفات «مكافحة الملاريا» بقليوب

أمر عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مدير عام التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية بفحص ملفات وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بمدينة قليوب للتحقيق فيها وإثبات أي مخالفات من عدمه.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم الأحد، بمدينة قليوب، حيث قام بتفقد هذه الوحدة، وأعرب عن استيائه الشديد وعدم رضاءه عن أداء العاملين بها، ورافقه خلال الزيارة النائب حسين العشماوي والنائبة سولاف درويش والنائب جمال محفوظ أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة قليوب واللواء ألبير ألفونس رئيس مركز ومدينة قليوب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحسب بيان صادر عن ديوان عام المحافظة.