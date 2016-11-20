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غلق منشأه غذائية وإعدام 250 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالمنوفية

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غلق منشأه غذائية وإعدام 250 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالمنوفية غلق منشأه غذائية وإعدام 250 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالمنوفية

>المنوفية – محمد فتحى - محمود شاكر

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل الوزارة الصحة بالمنوفية، أنه فى إطار الرقابة على الأغذية استعدادًا لاستقبال المولد النبوى الشريف، قام مراقب عام الأغذية بالمديرية ومدير إدارة شبين الكوم وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة، بحملة موسعة على مصانع حلوى المولد بشبين الكوم.

 

وأوضحت وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن غلق منشأه غذائية بشبين الكوم، وتحرير 10 محاضر لمصانع الحلوى، وإعدام 250 كيلو أغذية غير صالحة، سحب 22 عينة أغذية متنوعة.

 

وأكدت وكيل الوزراة أنه سيتم تكثيف المرور والمتابعة بصفة دائمة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار أى مخالفات خلال الفترة القادمة.


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