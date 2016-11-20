تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات

حول مؤشر البورصة الرئيسي دفته من اللون الأحمر إلي الأخضر في نهاية التعاملات، لتربح حوالي 137 مليون جنيه، وسط تباين في مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.5% ليغلق عند مستوى 11277 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.92%، ليصل إلى 424 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.55% ليصل إلى 1012 نقطة.

سجّلت قيمة التداولات نحو 1.68 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 623 مليون سهم، تم تداولها من خلال 40,480 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 63،87 ألف جنيه للعرب، و 34،91 مليون جنيه للمصريين، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 98،78 مليون جنيه.