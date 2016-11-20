المعلم: دمشق تريد من ترامب إنهاء دعم الجماعات المسلحة

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الأحد إن من السابق لأوانه الحكم على السياسة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الحرب الأهلية في سوريا وعبر عن أمل دمشق في أن يضع ترامب نهاية لدعم الجماعات المسلحة ويكبح القوى الإقليمية التي تساندها.

وبحسب رويترز قال المعلم “ما نريده من الإدارة الأمريكية القادمة ليس فقط وقف المجموعات الإرهابية بل لجم الدول الإقليمية المعروفة بدعمها لهؤلاء … علينا أن ننتظر.”

وأضاف “نأمل أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة استراتيجية الإدارة الراحلة تجاه سوريا وهل حققت أي أهداف رغم إنفاقها ملايين الدولارات على تدريب ما تسميه معارضة معتدلة وانتهت هذه الأموال إلى إرهابيي جبهة النصرة.”

وأدلى المعلم بالتصريحات في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون من دمشق.