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بالصور.. حملة بيئية موسعة على المحلات الغذائية والمطاعم بضواحى بورسعيد

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بالصور.. حملة بيئية موسعة على المحلات الغذائية والمطاعم بضواحى بورسعيد بالصور.. حملة بيئية موسعة على المحلات الغذائية والمطاعم بضواحى بورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

قال السعيد رخا رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد اليوم، الأحد، إنه شنت إدارة شئون البيئة بالحى حملة بيئية على عدد من محلات بيع الأغذية والمطاعم وأماكن التجهيز المأكولات، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية والسلامة الغذائية بها.

 

ومن جانبها، أكدت المهندسة فاطمة العيوطى مساعد رئيس الحى والمشرف على الحملة، أنه تم رصد عدد من المخالفات البيئية فى المحال التى تم المرور عليها بمنطقة مبارك بالضواحى، وتمثلت فى عدم وجود تهوية كافية لأماكن تجهيز المواد الغذائية، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية لبعض العاملين بهذه المحال والمطاعم، إضافة إلى تدنى مستوى النظافة وعدم وجود منظمات لأسطوانات الغاز المستعملة.

 

 وأضافت  "العيوطى" بأنه تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفة هذه المحال للاشتراطات البيئية اللازمة، وذلك طبقا لقانونى 4 لسنة 94 وتعديلاته و38 وتعديلاته.

 

 وأوضحت  منال غالى مدير شئون البيئة بالحى، أن هذه الحملات تأتى فى إطار مراقبة الأسواق والسلع الغذائية المعروضة للجمهور.

وأشارت إلى أن هذه الحملات ستستمر خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المحلات والأسواق الواقعة بنطاق الحى.

 

 


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