بالصور ..رئيس مدينة الباجور يتابع الحالة الصحية لطلبة مدرسة أسطنها

المنوفية – محمود شاكر

انتقل بسيونى عيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجو، إلى مدرسة أسطنها الثانوية المشتركة، وذلك لمتابعة حالات الإغماء التى أصابت عدد من طلبة المدرسة ونقلوا إلى المستشفى الجامعى ببنها وعددهم 2 حالة و5 حالات بمستشفى الباجور، حيث تم المرور على الطلبة بالمدرسة، للاطمئنان على سلامتهم .

رافق رئيس المدينة خلال الزيارة كل من سامى سرور وفتحي أمين نائبى رئيس المركز، وحمدي القصاص مدير الإدارة التعليمية بالباجور وسعيد قطب رئيس الوحدة المحلية بأسطنها، وأحمد سعيد مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمركز.

وأكد بسيونى أن نتائج الكشف على الطلبة المصابين أثبتت أن هذه الحالات عبارة عن نزلات برد شديدة وضيق تنفس ، وقد خرجوا جميعا من المستشفى وتم استدعاء لجنة فنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من سلامة مياه الشرب كإجراء احترازى.