النيابة الإدارية تحقق مع 97 شخصا بعد إغلاق 3 مدارس فى قنا

قنا – هند المغربى

بدأت النيابة الأدارية القسم الأول بقنا برئاسة المستشار أحمد الباز وإشراف المستشار ناصر أبو غريب التحقيق مع 97 مدرس وإدارى وعامل بمجمع مدارس أبو العلاء المعرى بمدينة قوص، الذى يضم 3 مدارس "ابتدائى وإعدادى وثانوى" على خلفية بلاغ إدارة قوص التعليمية، رقم 996 فى نوفمبر 2016 بإغلاق المدارس الثلاث، خلال يوم من إمتحانات نهاية العام الدراسى الماضى.

و كلف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الآدارية نيابة قسم أول بمحافظة قنا بالتحقيق فى البلاغ المقيد برقم 1166 لسنة 2016 فى واقعة إغلاق 3 مدارس "إبتدائي وإعدادى وثانوى "خلال فترة امتحانات العام الماضى، قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، رغم وجود لجان امتحانات بالمدارس الثلاثه وهى " أبوالعلاء المعرى الابتدائية- أبوالعلاء المعرى الآعدادية – أبوالعلاء المعرى الثانوية " والواقعة داخل مجمع واحد وذلك من خلال تقرير كشفت عنه لجنة من التربية والتعليم أثناء مرورها لمتابعه سير العملية التعليمية ولجان الآمتحانات بالمدارس الثلاثه وجدتها مغلقة بالأقفال

وقد استدعت النيابة جميع العاملين بالمدارس الثلاث، والبالغ عددهم 97 مابين مديرين ووكلاء و مدرسين وإداريين وعاملين للتحقيق فى أسباب غلق المدارس وتركهم للعمل قبل مواعيد العمل الرسمية.

صورة المستشار أحمد الباز