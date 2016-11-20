«إعلام القاهرة» تجمع أبناء الكلية بـ«ملتقى افتراضي».. «فاكر أيام لمتنا»

كتبت – نانيس البيلي

صفحة مغلقة على «فيس بوك»، أشبه بـ«الملتقى الافتراضي»، لتجمع خريجي كلية الإعلام جامعة القاهرة بأقسامها الثلاثة «الإذاعة والتلفزيون، الصحافة، العلاقات العامة والإعلان»، بالإضافة إلى خريجي قسم الصحافة في كلية الآداب جامعة القاهرة، قبل إنشاء كلية الإعلام، تمهيداً للقاء يعقد مع خريجيها، يوم 30 نوفمبر الجاري، الساعة 12 ظهراً، بمقر الكلية، هدفه «تبادل الخبرات، بناء صداقات جديدة، إعادة الصداقات القديمة، تحقيق التواصل الدائم مع خريجي الكلية ومن شرفوها فى جميع المجالات، والتنسيق لعقد لقاءات على أرض الواقع»، بحسب ما أعلنته وحدة ضمان الجودة بالكلية المنظمة للقاء.

الصفحة التي تم تدشينها منذ أيام، وجمعت الآلاف من خريجي الكلية، الذين تفاعلوا معها، وأعربوا عن سعادتهم وحماسهم

> بالفكرة، التي جعلتهم يستعيدون ذكرياتهم: «أنا الجروب ده رجعني تانى لأيام الجامعة، حاسة إني هصحى الصبح أروح أنقل

> جدول المحاضرات والسكاشن وأسأل إيه الملغي وإيه اللي جاي فى الامتحان»، تقول «سماح وهدان»، أحد خريجي الكلية.

مئات التعليقات وضعها الخريجين على الملتقى الافتراضي خلال ساعات قليلة من تدشينه، ما بين تعريف كل شخص بنفسه

> وسنة تخرجه وذكرياته بالكلية، بجانب الإشادة بأساتذة الكلية الذين درسوا لهم، ولم ينسى البعض تذكر بعض الزملاء والمدرسين الذين رحلوا طالبين الدعاء لهم، وآخرون وجدوا من «الملتقى الافتراضي» وسيلة جيدة للبحث عن الزملاء القدامى».

الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لإعلام القاهرة، ورئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية، أعربت عن سعادتها بتجاوب أبناء الكلية الذي وصفته بـ«منقطع النظير» للمشاركة، ووجهت حديثها لزملائها وأبناء الكلية: «لاتتخيلوا مدي سعادتي بهذا التجاوب منكم للمشاركة فى هذا الجروب لنستعيد معا أيامًا جميلة عشناها في رحاب كليتنا الحبيبة ونتطلع للعمل سويا لتبادل خبراتنا وتجاربنا لشبابنا حديثي التخرج والذين يستعدون لخوض كل التحديات في سوق العمل الإعلامي لظروفه الراهنة».

«مدونة سلوك» وضعتها إدارة «الملتقى الافتراضي» لتنظم التعامل بين الأعضاء، معلنة: «لا مكان للمناقشات السياسية،

> الإعلانات التجارية، السخرية أو الإهانات بأي شكل»، وتعهدت بالحفاظ على سرية بيانات الأعضاء من تواريخ التخرج

> والصور الشخصية، محذرة من حذف المنشورات المخالفة والأعضاء الذين لا ينطبق عليهم مواصفات التواجد بالصفحة كونه من غير خريجي الكلية.