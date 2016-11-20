تأجيل محاكمة رئيس تحرير المصريون و صحفية بتهمة سب الزند لـ ١٤ يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد، تأجيل محاكمة جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، وإيمان يحيى إبراهيم، المحررة بالجريدة في قضية اتهامهما بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به لجلسة ١٤يناير للاعلان.

وكان المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أحال رئيس التحرير والمحررة إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها والتي تبين منها قيامهما بنشر معلومات كاذبة بقصد التشهير، تزعم قيام المستشار الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه ابن عم زوجته على حد زعمهم، وبسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق، حيث جاء بالتقرير الصحفي المنشور أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر، في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.