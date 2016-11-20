إخلاء سبيل منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة بكفالة 1000 جنيه لكل منهم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إخلاء سبيل منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة آخرين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم علي ذمة اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.

وكانت قد وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين، بضمان محل إقامتهم، فى اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.