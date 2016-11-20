لو بتعانى من القلق.. ما تكلش كتير قبل ما تنام وابعد عن القهوة والشاى

كتبت لميس محمد

الأرق مشكلة يعانى منها الكثيرون، وعدم القدرة على النوم، أو عدم أخذ القسط الكافى منه يخلق العديد من المشاكل الفسيولوجية، فالتعرض للإجهاد بسبب المشاكل المادية، أو فى العمل أو مشاكل فى العلاقات الاجتماعية هى الأكثر شيوعا، والذى يعرض الإنسان للقلق.

WikiHow

" بعض النصائح الهامة تجنبك الوقوع فى فخ الأرق.

- التنفس العميق أو العد من 10-1 يمكنها مساعدتك على الاسترخاء.

- إجراء تغييرات فى روتين اليوم أو مكان نومك.

- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة.

- الابتعاد عن أى مشروبات تحتوى على المنشطات (الكافيين).

- الابتعاد عن التدخين (النيكوتين) قبل النوم مباشرة.

- ابحث عن طرق لوقف عقلك عن التفكير قبل النوم ( الاستحمام بماء دافئ – قراءة كتاب – موسيقى هادئة).

- ممارسة الرياضة (الركض – المشى – ركوب الدراجات) يحد من إحساسك بالتوتر.

- التقليل من القيلولة أثناء النهار.

- تأكد أن الأدوية التى تأخذها لا تؤدى إلى حدوث الأرق.

- استشير طبيب عن حالتك.

- البحث فى العلاج السلوكى لمعرفة أسباب حدوث الأرق خاصة إذا كان الأرق بشكل مزمن.

- استشارة الطبيب لأخذ مهدئات أو منوم للمساعدة على النوم سريعا.

- العلاجات العشبية أو المكملات الغذائية الطبيعية قد تفيدك.