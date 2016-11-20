العراق: شرطة الأنبار تضبط الخلية الإرهابية نفذت تفجير «عامرية الفلوجة»

أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج إلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي نفذت التفجير بسيارة مفخخة الذي استهدف حفل زفاف في “عامرية الفلوجة” شرقي الأنبار يوم الخميس الماضي.

وقال رزيج – في تصريح صحفي اليوم الأحد إن شرطة الأنبار وفق جهد استخباري ومتابعات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير حفل الزفاف في منطقة عامرية الفلوجة.

وأضاف أن “جهود المتابعة والتنسيق الاستخبارية في شرطة الأنبار تكللت بالنجاح وضبطت الخلية الإرهابية، وتم تصديق أقوالهم قضائيًا تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفته أيديهم من جرم بحق الأبرياء”.

كانت سيارة مفخخة قد استهدفت حفل زفاف بمنطقة الدور في ناحية “عامرية الفلوجة” أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح.. كما أن تفجيرين بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدفا نقطتين لقوات الشرطة بمدينة الفلوجة يوم الاثنين الماضي، أسفرا عن مقتل 6 وإصابة 18 آخرين، وتبنى تنظيم (داعش) الإرهابي التفجيرات الثلاثة.

أ ش أ