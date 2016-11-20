رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب يشارك في اتحاد البرلمان الدولي بجنيف

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، متوجهًا إلي جنيف للمشاركة باتحاد البرلمان الدولي، وذلك لتوضيح وضع مصر فى الوقت الحالى وخطة عمل اللجنة من ناحية التشريعات.

وصرح عابد، من قبل مغادرته المطار أنه سيؤكد خلال لقاءاته بالخارج، التزام مصر بالتعاهدات الدولية، والإيجابيات التى حققها مؤتمر الشباب فى الفترة الأخيرة، وثمار ما نتج عنه من تشكيل لجنة للعفو الرئاسي، وصدور أول قرار جمهوري بالعفو عن 82 شابا قيد قضايا الرأي.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه فى حال توجيه له أى تساؤل عن واقعة “مجدى مكين”، سيؤكد أن هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل النيابة ومن قبل وزارة الداخلية، مشددًا على أن الجميع ينتظر تقرير الطب الشرعي، وتفريغ الكاميرات وسماع الشهود وتحريات النيابة.

كما أنه تم وقف الضابط مؤقتًا لحين استكمال باقى التحقيقات، موضحًا أن سفره لـ”جنيف” يأتى على نفقاته الخاصة، حرصا على عدم تحميل البرلمان أى أعباء مادية.