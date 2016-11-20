إحالة متهمي «ولاية سيناء» إلى النيابة العسكرية

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين إحالة المتهمين في القضية رقم «٥٠٢ لسنة ٢٠١٥»، المعروفة إعلاميًا باسم «ولاية سيناء» إلى النيابة العسكرية في اتهامهم بالتورط في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد أهداف حيوية.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة الماضية عشرات العناصر التكفيرية، وأعضاء خلايا عنقودية، تتبع التنظيم المسمى بـ”ولاية سيناء”، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليهم خلال عمليات المداهمة سواء داخل سيناء أو خارجها وبلغ عددهم 130متهمًا.

> وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين أدلوا خلال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، باعترافات تفصيلية حول مخططات التنظيم لاستهداف رجال الجيش والشرطة، وعمليات رصد المنشآت العامة الحيوية لتفجيرها.