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المؤبد لـ3 متهمين بـ «أحداث شغب عين شمس»

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المؤبد لـ3 متهمين بـ «أحداث شغب عين شمس» المؤبد لـ3 متهمين بـ «أحداث شغب عين شمس»

أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمًا بمعاقبة 3 متهمين هاربين باستعراض القوة والقتل العمد والشروع فيه والانتماء إلى جماعات إرهابية، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

واتهمت النيابة العامة كل من محمد إبراهيم محمد عبد الخالق “طاهي” ورامي محمد مصطفى “طالب” وعمرو حسن حسن “عامل دليفري” بأنهم في غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابي.

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