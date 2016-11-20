توقيع إعلان نوايا مشترك لإزالة الألغام والتنمية المستدامة بين مصر وسويسرا

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد التقت ماركوس لايتذر السفير السويسري لدى القاهرة سبتمبر الماضي، حيث تناول الجانبان، الإعداد لزيارة الوزيرة إلى سويسرا، والتنسيق للتوقيع على إعلان نوايا مشترك بين البلدين خلال الزيارة، كآلية من آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكدت الوزيرة، أهمية دعم الجانب السويسري، لمصر في مجال إزالة الألغام والتنمية المستدامة في مصر عبر تقديم العديد من المنح، حيث يعد مشروع إزالة الألغام من المشروعات الهامة في تطهير الساحل الشمالي الغربي وشمال سيناء من مخلفات الحروب.