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السيسي يدعو إلى تشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش

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السيسي يدعو إلى تشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش السيسي يدعو إلى تشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تشكيل اتحاد عالمي ضد الإرهاب لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابى وتقديم المزيد من الدعم للدول التي تخوض حروبا ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية مهما كانت مسمياتها.

وقال السيسي – في حوار مع وكالة الأنباء البرتغالية: “الإرهاب هو العدو الحقيقى الذى نواجهه، وهو ليس موجودا فى العراق أو فى سوريا أو فى ليبيا فقط بل يحاول مهاجمة العالم بأسره”، مناشدا المجتمع الدولى ضرورة العمل وفق استراتيجية واسعة النطاق تشمل إلى جانب الأمن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وهذا ما يؤثر فى المجتمعات وفى طريقة الحياة بشكل عام.

وحذر الرئيس السيسي من أن السيطرة على مدينة الموصل فى العراق والهزائم العسكرية التى لحقت بتنظيم “داعش” فى سوريا والعراق ربما تؤدى إلى فرار الإرهابيين إلى دول أخرى، داعيا إلى العمل سويا من أجل منع هؤلاء الإرهابيين من البحث عن ملاذ آمن.

وقال أن المسئولين الأوروبيين تنتابهم مخاوف بشأن الهجرة واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ولكنهم بحاجة إلى تركيز اهتمامهم على هذه المشكلة الأساسية منهم بحاجة إلى معالجة المرض وليس فقط أعراضه..مضيفا أن الإرهاب يعد تجسيدا للأيديولوجية المتطرفة ولنموذج الفكر المتطرف ونحن بحاجة إلى معايير صارمة تجاه الدول التى تدعم الإرهاب سواء أكان فى صورة أموال أو أسلحة.

أ ش أ

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