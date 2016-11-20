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التعليم: تحليل عينات من الوجبة المدرسية بعد إصابة تلاميذ بتسمم بالبحيرة

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التعليم: تحليل عينات من الوجبة المدرسية بعد إصابة تلاميذ بتسمم بالبحيرة التعليم: تحليل عينات من الوجبة المدرسية بعد إصابة تلاميذ بتسمم بالبحيرة

>كتب محمود طه حسين

قال محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة البحيرة إنه جارى تحليل عينات من الوجبة المدرسية بمدرسة سالم الزينى الإبتدائية بعد إصابة عدد من الطلاب عن طريق معامل وزارة الصحة لمعرفة السبب وراء إصابة التلاميذ. 

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " أنه سيتم فتح تحقيق فى الواقعة، لافتا إلى أن عدد الطلاب، الذين أصيبوا وصل إلى 12 طالب أما العدد المتبقى دخلوا فى حالة إعياء عن طريق الإيحاء بعد رؤية زملائهم.

 

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات الوزارة تلقت تقريرا حول الوقعة، وسيتم التحقيق فيها وعرضها على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

 

 

 


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