أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تبحث استخدام أجهزة تشويش على لجان امتحانات الثانوية لمنع التسريب

Google+ Print
الحكومة تبحث استخدام أجهزة تشويش على لجان امتحانات الثانوية لمنع التسريب الحكومة تبحث استخدام أجهزة تشويش على لجان امتحانات الثانوية لمنع التسريب

>كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور وزراء التعليم العالى، والشئون القانونية، والإنتاج الحربى، والتربية والتعليم، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

 

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير آليات القبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسى 2016/2017، إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بهدف منع الغش الإليكترونى والتسريب تقوم أبرز ملامحها على دراسة آلية استخدام أجهزة التشويش باللجان أثناء فترات عقد الامتحانات، وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة ومدى تأثيرها، وتكليف جهة معينة تكون مسئولة عن تشغيل تلك الأجهزة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لإقرار ما يتم الاتفاق عليه فى هذا الصدد بعد استيفاء كافة الاشتراطات.

 

واستعرض الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة ـ وخاصة امتحانات الثانوية العامة ـ والذى يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها فى القانون الحالى، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أية أفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أى نوع تساعد فى أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، وذلك على أن تعرض تلك التعديلات على اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.

 

وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتباراً من العام الدراسى 2017/2018، بحيث يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيراً إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للامتحانات اعتباراً من الصف الأول الثانوى.

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو