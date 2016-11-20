رئيس منظمة دولية: مصر تطبق أسس السلامة البحرية العالمية بنسبة تتخطى 120%

الإسكندرية – أسماء على بدر تصوير- أسماء عبداللطيف

أكد معين الزغبى، رئيس لجنة التفتيش فى منظمة IMO، إن مصر استطاعات تطبيق خطوات وأسس السلامة البحرية فى موانئها بشكل وفعال وواضح بنسبة تتخطى 120% كنسبة جهد مبذول تدل على تفوقها فى مجال النقل البحرى.

وأضاف خلال المؤتمر الختامى لإعلان تطبيق مصر أسس السلامة البحرية، وفقا لاتفاقية المنظمة، إن مصر لديها العديد من المقومات وتعتبر أفضل ممر ملاحى بالمنطقة، ما يساعدها على التفوق على المستوى العالمى والدولى فى مجال النقل البحرى.

وأشار إلى أن هناك ملاحظات إلا أنها قليلة للغاية التى تتواجد فى أفضل الموانئ العالمية التى لا تخلو من الملاحظات، مؤكدا أن النتائج جميعها وتؤكد التزام مصر الكبير بمستوى بتطبيق بنود الاتفاقية والسلامة البحرية وأسسها التى يجب أن تتوفر فى الموانئ والمؤسسات التابعة لها خلال الجولة التى أقامتها فى الموانئ المصرية والهيئات التابعة لها.