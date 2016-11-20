السبت المقبل.. وزير الثقافه يعلن أسماء الفائزين بمسابقة «الصوت الذهبي»‏‎

يعلن الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، نتائج مسابقة الصوت الذهبي في دورته الثانية، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك في الثامنة من مساء السبت 26 نوفمبر، علي مسرح مركز

> الهناجر، وبحضور نخبة من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.

وتقدم للدورة الثانية من مسابقة الصوت الذهبي أكثر من 170 متسابق، يتسابقون علي جوائز هذه الدورة، ويحصل فيها الفائز الأول علي عشرة آلاف جنية بالإضافة إلى ميدالية وشهادة تقدير، والجائزة الثانية سبعة آلاف جنية وشهادة تقدير و ميدالية، الجائزة الثالثة خمسة آلاف جنية وشهادة تقدير وميدالية، الجائزة الرابعة والخامسة شهادة تقدير وميدالية، كما يُمنح الفائزون من الأول إلى العاشر منحة للدراسة التخصصية في فنون الغناء العربي ببيت الغناء العربي “قصر باشتاك” التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية تحت إشراف نخبة من الأساتذة في فنون الغناء العربي والعالمي لمدة ستة أشهر يحصل بعدها الدارس على شهادة تخرج.

يذكر أن مسابقة الصوت الذهبي تعد من أهم المسابقات الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتهتم باكتشاف المبدعين في مجال الغناء في القاهرة والمحافظات، والمسابقة تحت إشراف الفنان القدير محسن فاروق.