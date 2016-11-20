أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نيابة شرق طنطا تنظر تجديد حبس 5 عناصر إخوانية بتهم التحريض على الشغب

Google+ Print
نيابة شرق طنطا تنظر تجديد حبس 5 عناصر إخوانية بتهم التحريض على الشغب نيابة شرق طنطا تنظر تجديد حبس 5 عناصر إخوانية بتهم التحريض على الشغب

>الغربية – مصطفى عادل

تنظر نيابة شرق طنطا الكلية فى محافظة الغربية تجديد حبس 5عناصر إخوانية منهم 2 من زفتى و3 محبوسين محبوسين بسجن طنطا العمومى فى القضية المتهمين فيها بتكدير السلم العام والتحريض على الشغب والعنف والانضمام لجماعة محظورة، أسست على خلاف أحكام القانون وتم نقل المتهمين من محبسهم لمجمع محاكم المحلة لعرضهم على النيابة الكلية لنظر تجديد حبسهم

كان ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجنائية قد ألقوا القبض على المتهمين بناء على إذن من النيابة العامة بعد ان أكدت التحريات انضمامهم لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكدير السلم العام وقررت النيابة حبسهم 15يوما على ذمة القضية وتم عرضهم اليوم الأحد على نيابة شرق طنطا الكلية لنظر تجديد حبسهم.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365