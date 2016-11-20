نيابة شرق طنطا تنظر تجديد حبس 5 عناصر إخوانية بتهم التحريض على الشغب

الغربية – مصطفى عادل

تنظر نيابة شرق طنطا الكلية فى محافظة الغربية تجديد حبس 5عناصر إخوانية منهم 2 من زفتى و3 محبوسين محبوسين بسجن طنطا العمومى فى القضية المتهمين فيها بتكدير السلم العام والتحريض على الشغب والعنف والانضمام لجماعة محظورة، أسست على خلاف أحكام القانون وتم نقل المتهمين من محبسهم لمجمع محاكم المحلة لعرضهم على النيابة الكلية لنظر تجديد حبسهم

كان ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجنائية قد ألقوا القبض على المتهمين بناء على إذن من النيابة العامة بعد ان أكدت التحريات انضمامهم لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكدير السلم العام وقررت النيابة حبسهم 15يوما على ذمة القضية وتم عرضهم اليوم الأحد على نيابة شرق طنطا الكلية لنظر تجديد حبسهم.