تجديد حبس محام وآخرين كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار بأخميم 15 يوما

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار محمد عصام الحملى، رئيس نيابة أخميم تجديد حبس جمال. م. ع. ا 53 سنة محام ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج ، يحيي . ح. ع. ع 30 سنة مندوب بشركة أدوية، محمود. ع. ع. م 23 سنة حاصل على دبلوم، أحمد. ض. م. ع 25 سنة سائق، عمر. ن. ت. ع 22 سنة عامل خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وذلك لتزعمه تشكيلا عصابيا للحفر والتنقيب عن الاثار بمنزل عامل بأخميم.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أكدت صحتها التحريات مفادها قيام محام بتزعم تشكيلا عصابيا للحفر والتنقيب عن الاثار بمدينة أخميم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وقاده العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار والمقدم أحمد إيهاب وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أشخاص من بينهم محام ومندوب بشركة أدوية أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الاثار داخل منزل عامل ببندر أخميم ووجود شواهد على أثرية الحفر.