الدفاع يترافع بانتفاء اشتراك المتهمين في «أحداث بني سويف»

ترافع دفاع المتهمين فى قضية “أحداث بنى سويف” المتهم بها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و92 أخرين، عن المتهمين (29، 30، 31 ، 32 ، 34 ) دافعًا بانتفاء اشتراك المتهمين فى الواقعة.

وقال الدفاع أنه لا يوجد بين أوراق القضية أى دليل على ارتكاب المتهمين أى جريمة، إلى جانب عدم وجود شهود رؤية أو مضبوطات، لينتقل للحديث عن التحريات واصفاً أياها بالكيدية التى لا تصلح لإدانة المتهمين.

كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.