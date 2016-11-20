أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الدفاع يترافع بانتفاء اشتراك المتهمين في «أحداث بني سويف»

Google+ Print
الدفاع يترافع بانتفاء اشتراك المتهمين في «أحداث بني سويف» الدفاع يترافع بانتفاء اشتراك المتهمين في «أحداث بني سويف»

ترافع دفاع المتهمين فى قضية “أحداث بنى سويف” المتهم بها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و92 أخرين، عن المتهمين (29، 30، 31 ، 32 ، 34 ) دافعًا بانتفاء اشتراك المتهمين فى الواقعة.

وقال الدفاع أنه لا يوجد بين أوراق القضية أى دليل على ارتكاب المتهمين أى جريمة، إلى جانب عدم وجود شهود رؤية أو مضبوطات، لينتقل للحديث عن التحريات واصفاً أياها بالكيدية التى لا تصلح لإدانة المتهمين.

كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا