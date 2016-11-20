وزارة الرى: لا تنازل عن تحصيل غرامات الأرز من المخالفين

أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، أن الوزارة لن تتنازل عن تحصيل غرامات الأرز من المخالفين بزراعته فى المناطق غير المصرح بها، وذلك من منطلق الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وعدم إهدارها، مشيراً إلى أنه سيتم زراعة 700 ألف فدان فى الموسم الجديد.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن السد العالى مصمم على زراعة 700 ألف فدان، وأن ما تم من زيادة الأراضى المنزرع بمليون فدان إضافى العام الماضى أدى إلى استهلاك 3 مليار متر مكعب إضافية من المياه، مشدداً على عدم تنازل الوزارة عن تحصيل الغرامات من المخالفين.

وأضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية، أن تحديد مساحات لمحصول الأرز يأتى بسبب أن الأرز يستهلك ضعف ما يستهلكه أى محصول آخر، وزراعة الأرز المخالف تجور على كميات المياه المتاحة للمحاصيل الأخرى.