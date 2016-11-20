سفيرة البرتغال: الشركات البرتغالية مهتمة بالفرص الاستثمارية بمصر

مراسل ONA

قالت سفيرة البرتغال بالقاهرة ماريا كودو، إن زيارة الرئيس السيسى للبرتغال، تأتى كجزء من حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فى الفترة المقبلة، وأيضا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت أن زيارة الرئيس ستكون الأولى لزعيم مصري إلى البرتغال منذ 20 عامًا.

وأضافت السفيرة، أن الرئيس السيسى سوف يعقد لقاءات مع رجال الأعمال، من أجل تعزيز الاستثمارات في مصر، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية جنبا إلى جنب مع مجتمع الأعمال البرتغالي.

وخلال الزيارة، سوف يقوم الرئيس السيسي باجراء محادثات مهمة مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان، ورئيس بلدية لشبونة، حول سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات في الشرق الأوسط، والأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وخلال الزيارة، ومعالجة سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والدفاع.

وأكدت أن مصر والبرتغال حريصون على تنسيق المواقف حول مختلف القضايا في المحافل الدولية.

وأعلنت أن العديد من الشركات البرتغالية أظهرت اهتمامها بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، خاصة بعد القرارات الأخيرة الاقتصادية في البلاد، وعلى رأسها تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وأشارت إلى وجود مجالات واعدة للتعاون، مثل الموانئ والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة.