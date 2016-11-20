أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سفيرة البرتغال: الشركات البرتغالية مهتمة بالفرص الاستثمارية بمصر

Google+ Print
سفيرة البرتغال: الشركات البرتغالية مهتمة بالفرص الاستثمارية بمصر سفيرة البرتغال: الشركات البرتغالية مهتمة بالفرص الاستثمارية بمصر

الرئيس ونظيره البرتغالي

 

مراسل ONA

قالت سفيرة البرتغال بالقاهرة ماريا كودو، إن زيارة الرئيس السيسى للبرتغال، تأتى كجزء من حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فى الفترة المقبلة، وأيضا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت أن زيارة الرئيس ستكون الأولى لزعيم مصري إلى البرتغال منذ 20 عامًا.

وأضافت السفيرة، أن الرئيس السيسى سوف يعقد لقاءات مع رجال الأعمال، من أجل تعزيز الاستثمارات في ، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية جنبا إلى جنب مع مجتمع الأعمال البرتغالي.

وخلال الزيارة، سوف يقوم الرئيس السيسي باجراء محادثات مهمة مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان، ورئيس بلدية لشبونة، حول سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات في الشرق الأوسط، والأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وخلال الزيارة، ومعالجة سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والدفاع.

وأكدت أن مصر والبرتغال حريصون على تنسيق المواقف حول مختلف القضايا في المحافل الدولية.

وأعلنت أن العديد من الشركات البرتغالية أظهرت اهتمامها بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، خاصة بعد القرارات الأخيرة الاقتصادية في البلاد، وعلى رأسها تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وأشارت إلى وجود مجالات واعدة للتعاون، مثل الموانئ والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة