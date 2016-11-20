القبض على زوجة القيادي في تنظيم القاعدة مختار بالمختار المطلوبة في تونس

أعلن مصدر قيادي من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة التابعة لوزارة الداخلية الليبية أن السلطات تمكنت من القبض علي امرأتين تونسيتين مع سائقهما.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لقناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأحد، إن إحدى هاتين التونسيتين كانت زوجة القيادي فى ما يعرف باسم “تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” المدعو “خالد أبو العباس” الشهير بـ “مختار بالمختار” المطلوبة في تونس.

وأوضح المصدر أن عملية القبض تمت فى كمين محكم تم بناء على معلومات ومتابعة بعد محاولة المجموعة القادمة من عمق الصحراء الفرار إلي منطقة الجفرة التي يتمركز بها مقاتلون يتبعون تنظيم القاعدة جنوبي سرت، كانوا قد فروا من الجيش الوطني الليبي بشرقي البلاد وانضمت إليهم العناصر المهزومة من سرايا الدفاع عن بنغازي وتحرير أجدابيا بعد محاولتها الفاشلة للتقدم صوب بنغازي في يوليو الماضي.

ولم يكشف المصدر تفاصيل أكثر عن اسم وكنية زوجة ” الأعور” مكتفيا بإعلان القبض عليها فقط حتى الآن.

أ ش أ