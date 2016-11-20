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اليوم.. اجتماع للجمعيات النوبية لدعم مسيرة «قافلة توشكى»

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اليوم.. اجتماع للجمعيات النوبية لدعم مسيرة «قافلة توشكى» اليوم.. اجتماع للجمعيات النوبية لدعم مسيرة «قافلة توشكى»

قافلة النوبة

دعا أعضاء نادي النوبة العام بالقاهرة، كافة الجمعيات النوبية، لعقد اجتماع عاجل لتأكيد دعمهم لمطالب مسيرة القافلة النوبية التي تحولت إلى اعتصام بداية من مساء أمس.
> ويعقد اجتماع، اليوم الأحد، في السابعة مساء بمقر النادي بميدان التحرير، وفقًا لما قاله طارق جمعة “عضوالنادي”،الذي أكد دعمهم مطالب الاعتصام الأربعة، ومنها أن تكون الأولوية لأبناء النوبة وأسوان بمشروع توشكى بمشروع المليون ونصف فدان، تفعيل المادة 236 من الدستور، بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، بالإضافه لتعديل القرار الجمهوري 42 وفقًا للدستور والقانون والحقوق النوبية التاريخية، مع وقف طرح  أي مشروعات للبيع أو المزاد للمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقه قبل تفعيل الدستور وصدورالقانون.

 

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