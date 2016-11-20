إخلاء سبيل الصحفي اسماعيل الاسكندراني على ذمة قضية بث أخبار كاذبة

مراسل ONA

أمرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإخلاء سبيل حبس الصحفى إسماعيل الإسكندرانى علي ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة،واتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.

يشار إلى أن إسماعيل الإسكندرانى ألقى القبض عليه فى مطار الغردقة بعد عودته من الخارج وتم حبسه بقرار من النيابة على ذمة التحقيق، وترحيله لسجن مزرعة طرة، وأسندت النيابة إلى”الإسكندرانى” تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.