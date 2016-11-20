متهم بخلية تنظيم القاعدة للنيابة: نسعى للجهاد مع الجيش الحر ومحاربة بشار

كتب ـ أحمد إسماعيل

أدلى المتهم الرئيسى بخلية تنظيم القاعدة فى منطقة الأميرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وقال المتهم إنه تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة عبر فيس بوك، وتزعم تكوين خلية تابعة للتنظيم بالقاهرة لتجنيد الشباب.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة، أنهم كانوا يسعون إلى السفر لسوريا للانضمام إلى الجيش الحر السورى ومحاربة بشار الأسد.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين 3 طلاب بأحد المعاهد الخاصة، ويقطنون فى منطقة الأميرية وحدائق القبة، والمتهم الرئيسى وشقيقته من أصول سورية من ناحية الأم والأب مصرى.

وقررت نيابة حوادث غرب القاهرة بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، حبس طالبين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المتهم الثالث الشقيق الأصغر للمتهم الأول، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.