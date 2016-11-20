السادات يتقدم باستجواب لوزير الصحة بشأن وقائع فساد

تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، باستجواب لوزير الصحة أحمد عماد، بشأن وقائع الفساد المالي والإداري بوزارة الصحة والسكان، والتي تتمثل في فساد منظومة الالبان، وأزمة المحاليل الطبية، وتضارب القرارات الوزارية التي أهدرت المال العام، وحقيقية شركة أبراج “كابيتل” التي تهيمن علي مؤسسات الصحة، وكذلك إفتعال أزمة نقص الدواء وإرتفاع أسعاره، بل وتورط الوزارة أيضًا في بيع قطاع الأعمال، وتقاعس الوزير عن أداء دوره الذي تسبب في خلق العديد من الأزمات المتتالية في قطاع الصحة وتعريض حياه المواطنيين للخطر يوميًا.

وطالب السادات، الحكومة ورئيس مجلس النواب بضرورة إتخاذ خطوات سريعة لوقف هذا الفساد، ومحاسبة المُخطئين في إرتكاب هذه الجرائم في حال التحقق منها وثبوت وقوعها، بل وإيجاد سياسات بديلة لمواجهة الخطر الذي يهدد منظومة الصحة بأكملها، والامن القومي المصري وكذلك إهدار المال العام، بل والأكثر من ذلك تعريض حياه المواطن المصري لخطر الموت، ولذا طالب السادات بسحب الثقة من السيد الوزير وإحالة الموضوع برمته إلي جهات التحقيق المُختصة.