إردوغان يلمح إلى إمكانية انضمام بلاده إلى منظمة شنغهاي للتعاون

نقل عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد قوله إن تركيا ليست بحاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “بأي ثمن” وإنها قد تصبح بدلا من ذلك عضوا في تكتل أمني تهيمن عليه الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى.

ونقلت صحيفة حريت عن إردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة أثناء عودته من زيارة لباكستان وأوزبكستان “يجب أن تشعر تركيا بالارتياح. يجب ألا تقول: بالنسبة لي … الاتحاد الأوروبي بأي ثمن. هذا هو رأيي.”

وأضاف “لم لا تنضم تركيا إلى خمسة شنغهاي (منظمة شنغهاي للتعاون)؟ قلت هذا للسيد بوتين (الرئيس الروسي) ولنزارباييف (رئيس قازاخستان) ومن هم في خمسة شنغهاي الآن.

“أعتقد أنه إذا انضمت تركيا إلى خمسة شنغهاي فإنها ستتمكن من التصرف براحة أكبر بكثير.”

وحث إردوغان الأتراك على التحلي بالصبر حتى نهاية العام فيما يتعلق بالعلاقات مع أوروبا وقال إن استفتاء قد يجرى في 2017 بخصوص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.