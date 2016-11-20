غدا.. لجنة الإعلام العربى تعقد اجتماع دورتها الـ 88 بالجامعة العربية

كتب مصطفى عنبر

تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربى اجتماع دورتها العادية (88) غدا الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور عبد المحسن فاروق الياس رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربى وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى مشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية فى منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وستناقش الدورة الحالية 11 بندا من ضمنها "دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب والبحث فى سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب الذى بات خطرا يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم، والإسهام بقوة فى تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب حيث تتطلب جهود جادة من الجميع وتكاتف كافة المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية جنبا إلى جنب.

وسيبحث اجتماع اللجنة تقرير وتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى التى عقدت اجتماعها التاسع فى المنامة عاصمة مملكة البحرين 15 نوفمبر 2016، لبحث آخر التطورات الخاصة بتطوير وتفعيل موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى، وكذلك سيتم استعراض نتائج أعمال اجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الدائم المعنى " دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، والذى عقد بمملكة البحرين".

وستقوم الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب استعراض خارطة الطريق الإعلامية العربية التي قام قطاع الإعلام والاتصال بوضعها والتى تأتى فى إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والجدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تبناها قادة الدول العالم فى قمة تاريخية خلال اجتماعات الجمعية العامة فى سبتمبر 2015 وهى خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة تشمل 17 هدفا ترمى جميعها إلى رفع مستوى جودة الحياة حول العالم فى شتى المجالات.

وتأتى القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى وكذلك مجلس وزراء الإعلام العرب كونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية بهدف الإبقاء على القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصا حية فى عقول العرب والمسلمين من خلال تبنى برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأى العام العالمى ومناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين.

كما يبحث الاجتماع إعادة قراءة الاستراتيجية الإعلامية العربية كونها تمثل خارطة طريق تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامى ليكون خطابا إعلاميا عربيا يواكب التطور ويتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات تمكن الإعلام العربى من دعم رسالته الاساسية فى خدمة الوطن العربى وقضاياه الجوهرية.

وكذلك سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الصادر عن اللجنة المشتركة المعنية لوضع تصور لاحتفالية القدس عاصمة الإعلام العربى لعام 2016 ، بالإضافة إلى مناقشة العديد من البنود الهامة.