تأجيل دعوى استبعاد أحمد مجاهد من انتخابات اتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من ماجدة الهلباوى، والتى تطالب باستبعاد أحمد مجاهد من كشوف المرشحين انتخابات اتحاد الكرة، لجلسة ٢٥ ديسمبر .

واختصمت الدعوى رقم ٧٠١٧٧ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وآخرين.

وكانت ماجدة الهلباوي، قد أقامت دعاوى قضائية لبطلان ترشح كل من "حازم وسحر الهوارى، وكرم كردى وأحمد مجاهد"، بينما رفع الحسن عبد الفتاح، رئيس نادي بيلا، دعوى بطلان ترشح هرماس رضوان.