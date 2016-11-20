مقتل جندي تركي في هجوم لـ«داعش» في شمال سوريا

قالت مصادر أمنية تركية يوم الأحد إن جنديا تركيا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بقنبلة شنه متشددو تنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة الباب في شمال سوريا.

وبحسب رويترز أضافت المصادر أن الجنود الثلاثة نقلوا أحياء بطائرة هليكوبتر السبت إلى مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا لكن أحدهم توفي متأثرا بإصاباته.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات المدعومة من تركيا موجودة على بعد كيلومترين فقط من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة داعش، وإن من المتوقع أن تتمكن القوات من استعادة السيطرة عليها قريبا على الرغم من مواجهة بعض المقاومة.