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بدء جلسة محاكمة بديع وآخرين في «عنف بني سويف»

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بدء جلسة محاكمة بديع وآخرين في «عنف بني سويف» بدء جلسة محاكمة بديع وآخرين في «عنف بني سويف»

بديع (أرشيفية)

مراسل ONA

بدأت منذ قليل  محكمة جنايات بني سويف المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة ، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في قضية أحداث العنف التي شهدتها مدينة ببا، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي علي ووائل أحمد عبدالله، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وتضم القضية إلى جانب محمد بديع، أعضاء بارزين في “الإخوان” بمحافظة بني سويف، منهم عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، سيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجي، عبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

ويواجه المتهمون، اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة، ومنها قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية ونيابة ببا الجزئية ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

 

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