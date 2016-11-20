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أمير مكة المكرمة يوجه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج

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أمير مكة المكرمة يوجه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج أمير مكة المكرمة يوجه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج

>جدة (أ ش أ)

وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بعقد ورشة عمل الحج فى الـ5 من شهر ربيع الأول المقبل بمشاركة أكثر من 45 جهة ؛ بهدف تطوير الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن والتحضير المبكر لموسم الحج لهذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء (واس) عن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التحضيرية لأعمال الحج الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح قوله أن موافقة أمير المنطقة تأتى عقب النتائج الإيجابية التى حققتها ورشة العمل الرئيسية التى عقدت العام الماضى وكانت الأولى من نوعها وكان لها أبلغ الأثر من خلال التناغم والتكاتف الذى اتسم به أداء مختلف الجهات.

وبين أنه جرى خلال الفترة الماضية، ومن خلال اجتماعات لجنة الحج المركزية التى عقدت برئاسة أمير المنطقة وورش العمل المصغرة واللقاءات مع بعض الجهات، مناقشة الملاحظات التى تم رصدها ميدانيا فيما صدرت توجيهات أمير مكة بوضع حلول لها وستتم مناقشتها فى ورشة العمل الرئيسية وورش العمل التفصيلية التى ستعقبها.

وأفاد بأن المشاركين سيعملون على تعزيز الإيجابيات وبحث آليات وسبل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرامية لتطوير كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير الأمن والراحة لهم منذ بداية رحلتهم الإيمانية وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.

وقال الفالح أن ورشة العمل ستناقش إلى جانب ما يستجد من محاور على جدول الأعمال خدمات الإسكان والإعاشة والنقل والمرافق العامة والاستقبال والتفويج والخدمات المقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة سواء الخدمية أو الإشرافية، وستتيح المجال لطرح الأفكار والحلول التطويرية للمشاعر المقدسة ومناقشتها مع كل الجهات المشاركة للوصول إلى حلول تتوافق مع رؤية المملكة والإعداد المستقبلى المتوقع.


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مصر 365

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