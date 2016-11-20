بان كي مون يدعو إلى توفير دورات مياه لـ2.4 مليار شخص حول العالم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى توفير دورات مياه آمنة وصحية ل2.4 مليار نسمة في العالم يعانون للحصول على دورات مياه صحية.

وقال الأمين العام في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لدورات المياه إن الغاية من الاحتفال باليوم العالمي لدورات المياه هي التوعية بأزمة الصرف الصحي في العالم والتشجيع على العمل من أجل معالجتها، وهذا موضوع كثيرا ما يلاقي الإهمال ويُحظَر التطرق إليه.

ويركز الاحتفال هذا العام على ”دورات المياه وفرص العمل“ وأثر الصرف الصحي أو عدمه على أسباب العيش وبيئات العمل.

وأضاف الأمين العام إن دورات المياه تقوم بدور حاسم في خلق اقتصاد قوي، فانعدام دورات المياه في مكان العمل أو في البيت له آثار وخيمة منها التغيب الناجم عن تردي الحالة الصحية، وقلة التركيز والشعور بالإعياء وضعف الإنتاجية. وينجم نحو 17% من جميع الوفيات في أماكن العمل عن العدوى بالأمراض في العمل.

ويمكن أن يسهم توافر المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في نمو الاقتصادات بسرعة. وتقدر قيمة الأموال المهدورة بسبب آثار تردي مرافق الصرف الصحي وتلوث المياه بنحو 260 مليار دولار. وكل دولار أنفق في توفير المياه والصرف الصحي يؤدي إلى 4 دولارات من حيث العائد الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاستثمار في دورات المياه المناسبة يتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى النساء والفتيات لكي تكون لهن مرافق نظيفة ومأمونة تحفظ خصوصيتهن وتكفل سلامتهن أثناء فترات الحيض والحمل.

ويدعو الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى كفالة توفر دورات المياه بحلول العام 2030. وإعمال هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في المياه والصرف الصحي، أمر يعود بالنفع على الناس والأعمال التجارية والاقتصاد.