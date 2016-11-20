ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى عقب وصوله لشبونة مساء اليوم

رسالة لشبونة- محمد الجالى

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة مساء اليوم، الأحد، فى أول زيارة يقوم بها رئيس دولة إلى البرتغال، منذ تولي الرئيس الجديد "مارسيلو ريبيلو دي سوزا".

ويتضمن جدول أعمال الرئيس السيسى عقب وصوله مساء اليوم ، مقابلة تليفزيونية فقط مع التليفزيون البرتغالى.

وتجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى الساعة 11 صباح غد، الإثنين، بتوقيت لشبونة - الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة - أمام دير جيرونوميس فى لشبونة حيث سيستعرض الحرس حرس الشرف ، ويتوجه بعدها الرئيس السيسى لوضع اكليل من الزهور على ضريح الشاعر البرتغالى الراحل لويس فاس دو كامويش الذى يعد أكبر شاعر فى تاريخ البرتغال وهو مؤسس اللغة البرتغالية .

ثم يتوجه الرئيس السيسى الى القصر الجمهورى بلشبونة فى تمام الساعة 11 ونصف صباح الاثنين بتوقيت البرتغال ، لإجراء مباحثات مهمة مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط .

ويعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما الرسمية، يتوجه بعدها الرئيس السيسى الى مقر مجلس الوزراء البرتغالى لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البرتغالى تتناول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يقيم رئيس الوزراء البرتغالى مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسى، الذى يتوجه بعدها إلى مقر عمودية لشبونة لمقابلة عمدة لشبونة، وهو المقر الذي أعلنت فيه الجمهورية البرتغالية 1910 وهو عبارة عن قصر في وسط مدينة لشبونة، وسيكون هناك استقبال رسمي للرئيس السيسي ، يعقبه احتفال بحضور السفراء المعتمدين، حيث سيتم إهداء الرئيس السيسى مفتاح لشبونة وهو رمز للترحيب بالرؤساء وتقدير للزائر.

ومن المنتظر أن يتحدث عمدة لشبونة عن تاريخ المدينة، والتى استضافت القمة الرقمية وشارك فيها 55 مشارك، منهم عدد من الشباب المصريين المتميزين في تكنولوجيا المعلومات

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسى كلمة خلال حفل الاستقبال الرسمى بمقر عمودية ليشبونة ،و يشارك فى مأدبة العشاء التى سيقيمها على شرفه رئيس البرتغال مساء الاثنين القادم.