أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى عقب وصوله لشبونة مساء اليوم

Google+ Print
ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى عقب وصوله لشبونة مساء اليوم ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى عقب وصوله لشبونة مساء اليوم

>رسالة لشبونة- محمد الجالى

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة مساء اليوم، الأحد، فى أول زيارة يقوم بها رئيس دولة إلى البرتغال، منذ تولي الرئيس الجديد "مارسيلو ريبيلو دي سوزا".

ويتضمن جدول أعمال الرئيس السيسى عقب وصوله مساء اليوم ، مقابلة تليفزيونية فقط مع التليفزيون البرتغالى.

وتجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى الساعة 11 صباح غد، الإثنين، بتوقيت لشبونة - الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة - أمام دير جيرونوميس فى لشبونة حيث سيستعرض الحرس حرس الشرف ، ويتوجه بعدها الرئيس السيسى لوضع اكليل من الزهور على ضريح الشاعر البرتغالى الراحل لويس فاس دو كامويش الذى يعد أكبر شاعر فى تاريخ البرتغال وهو مؤسس اللغة البرتغالية .

ثم يتوجه الرئيس السيسى الى القصر الجمهورى بلشبونة فى تمام الساعة 11 ونصف صباح الاثنين بتوقيت البرتغال ،  لإجراء مباحثات مهمة مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا  تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط .

ويعقد  الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما الرسمية، يتوجه بعدها الرئيس السيسى الى مقر مجلس الوزراء البرتغالى لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البرتغالى تتناول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يقيم رئيس الوزراء البرتغالى مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسى، الذى يتوجه بعدها إلى مقر عمودية لشبونة لمقابلة عمدة لشبونة، وهو المقر الذي أعلنت فيه الجمهورية البرتغالية 1910 وهو عبارة عن قصر في وسط مدينة لشبونة، وسيكون هناك استقبال رسمي للرئيس ، يعقبه احتفال بحضور السفراء المعتمدين، حيث سيتم إهداء   الرئيس السيسى مفتاح لشبونة وهو رمز للترحيب بالرؤساء وتقدير للزائر.

ومن المنتظر أن  يتحدث عمدة لشبونة عن تاريخ المدينة، والتى استضافت القمة الرقمية وشارك فيها 55 مشارك، منهم عدد من الشباب المصريين المتميزين في تكنولوجيا المعلومات

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسى كلمة خلال حفل الاستقبال الرسمى بمقر عمودية ليشبونة ،و يشارك فى مأدبة العشاء التى سيقيمها على شرفه رئيس البرتغال مساء الاثنين القادم.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي