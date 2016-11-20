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بدء محاكمة نائب مأمور قسم الجيزة السابق وآخرين لتعذيبهم مواطنا حتى الموت

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بدء محاكمة نائب مأمور قسم الجيزة السابق وآخرين لتعذيبهم مواطنا حتى الموت بدء محاكمة نائب مأمور قسم الجيزة السابق وآخرين لتعذيبهم مواطنا حتى الموت

>كتب ــ أحمد الجعفرى

بدأت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار  نظر جلسات محاكمة كل من معاون مباحث سابق بقسم الجيزة ونائب المأمور السابق و 4 أمناء شرطة سابقين بتهمة تعذيب المجنى عليه سعد سعيد حتى الوفاة.

 

ويحاكم فى القضية كل من، "هشام.ع" نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الجيزة، و"ياسر.ف" ٤٣ سنة مقدم شرطة ونائب مأمور قسم الجيزة، و"وائل.ع" 37 سنة أمين شرطة، و"أيمن.أ" 29 سنة أمين شرطة ،و"هانى.ف" 30 سنة أمين شرطة، و"أشرف.ع" 37 سنة  شرطى.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالقبض على الشاب سعد سعيد محاسب بدون وجه حق ومارسوا التعذيب عليه داخل قسم شرطة الجيزة حتى الوفاة، وذلك فى عام 2012 واستمرت التحقيقات على مدار 4 سنوات إلى أن أحيل المتهمون لمحكمة الجنايات بنصوص المواد 182 من قانون العقوبات .


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