العميد يتسلح بـ22 لاعبا لمواجهة ذئاب الجبل

أحمد وجيه

اصطحب حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى 22 لاعبا إلى برج لبدء معسكره المغلق، والذى سيقام بأحد الفنادق داخل استاد برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة والتى تجمعه بنظيره المقاولون العرب وهى المباراة المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

أحمد عبد الفتاح، أحمد بوسكا، أسامة عزب، حمادة طلبة، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، إسلام صلاح، فريد شوقى، إسلام صالح، أحمد سالم صافى، موسى داو، سيد عبد العال، حسن على، أحمد قطاوى، أحمد شكرى، أحمد كابوريا، حمادة ناصر، عبدالله بيكا، هيرمان كواو، أحمد جمعة، محمد ماجد أونش، أحمد شرويدة.