5ديسمبر..النطق بالحكم في أحداث الوراق

مراسل ONA

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة كل من محمد علوان حسن وعماد إبراهيم أحمد وعادل خلف عبد العال والمتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الوراق، إلى جلسة 5 ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة أحالت كل من إسلام أيمن حسن – طالب – مخلى سبيله، وعماد إبراهيم أحمد – سائق – محبوس، وعادل خلف عبدالعال – طالب – محبوس، ومحمد علواني حسين – حداد – محبوس، للمحاكمة الجنائية لقيامهم في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.