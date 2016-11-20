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بدء جلسة إعادة محاكمة الضابط المتهم بقضية "مقتل شيماء الصباغ"

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بدء جلسة إعادة محاكمة الضابط المتهم بقضية "مقتل شيماء الصباغ" بدء جلسة إعادة محاكمة الضابط المتهم بقضية "مقتل شيماء الصباغ"

>كتب أحمد عبد الهادى

بدأت منذ قليل، الدائره الثامنة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الضابط ياسين صلاح المتهم فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

 

كانت محكمة الجنايات قضت فيى يونيو 2015، بمعاقبة الضابط بالسجن المشدد 15 عاما، لكنه طعن على الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن فى فبراير الماضى، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

 

قتلت "الصباغ" يوم 24 يناير 2015، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وكانت متوجهة إلى ميدان التحرير، لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء ثورة 25 يناير.

 

وكشفت التحقيقات أن "مقتل شيماء الصباغ جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزى خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب".


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