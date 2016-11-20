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وزير التجارة يبحث تأثير تحرير سعر الصرف على صناعة الدواء بمصر

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وزير التجارة يبحث تأثير تحرير سعر الصرف على صناعة الدواء بمصر وزير التجارة يبحث تأثير تحرير سعر الصرف على صناعة الدواء بمصر

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة (أرشيفية)

أكد المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، حرص الوزارة على تطوير قطاع الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية بالأسعار المناسبة، ودعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة معدلات إنتاج وتصدير الأدوية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وقال «قابيل»، خلال لقائه بعدد من ممثلي تجمع شركات الأدوية الأمريكية العاملة في السوق المصري، الأحد، إن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات المنتجة بالسعي لحل كافة المشكلات التي تعترض صناعة الدواء في ، خاصة أن هناك فرصاً كبيرة للتصدير سواء للسوق الأفريقي أو السوق العربي في إطار الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع هذه الأسواق.

وأوضح أنه تم استعراض أهم المشكلات التي تعترض القطاع الدوائي، وكذلك أهمية إيجاد حلول عاجلة تراعى إمكانيات المواطن المصري، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل استيراد نسبة كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية من الخارج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على معدلات الإنتاج، وكذلك على قدرة الشركات على توفير المنتجات الدوائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطن المصري.

وفي هذا الإطار، أكد «قابيل» أن حريصة على وضع سياسة واضحة لكل ما يتعلق بقطاع الدواء سواء الإنتاج أو التداول، وذلك بهدف ضمان توافر الدواء لكل المرضى وعدم حدوث نقص فى الكميات المعروضة، مشيرا إلى أن وضع هذه السياسة سيسهم في الحفاظ على الكيانات الموجودة بالفعل، بل وستجذب العديد من شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري.

أ ش أ

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