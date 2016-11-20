سقوط "هبة" وراء تخدير عربى وسرقته أثناء قضائهما سهرة بشقته فى الساحل

كتب ــ إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة تخدير رجل عربى الجنسية، ووضع مادة مخدرة له فى القهوة، أثناء قضائه سهرة داخل شقته مع ساقطة تعرف عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وإنشائها صفحة "ضى القمر" لاستقطاب راغبى المتعة، إلا أنها قامت بتخديره والتسبب فى إصابته بحالة إعياء، وسرقة متعلقاته، حتى تم ضبطها.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من "و ب ى" 25 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه حال عودته للشقة سكنه بالمنطقة، فوجئ بأن والده "ى ب م" 61 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، فى حالة إعياء وفاقد الوعى، واكتشف سرقة 2 هاتف محمول، ومبلغ 5000 جنيه، و2 زجاجة عطر، وشنطة جلد.

وأضاف أنه أسرع بنقل والده لمركز السموم بمستشفى الدمرداش الجامعى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أنه فى حالة غيبوبة وفقدان الوعى نتيجة تناوله مادة مخدرة، وبالانتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه قرر أنه تعرف على إحدى الفتيات عن طريق شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقام بدعوتها لزيارته بمسكنه، وأثناء تواجدها قامت بإعداد كوب قهوة له وعقب تناوله فقد الوعى.

ومن خلال التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هبة م ح" 36 سنة، ربة منزل، فتم إعداد الأكمنة، وتم ضبطها وبحوزتها 2 كيس قهوة سريعة التحضير، وزجاجة صغيرة بداخلها مادة مخدرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه، وقررت بقيامهما بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " تحت اسم "ضى القمر" لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، وكان المجنى عليه من ضمن أعضائها .

وأشارت المتهمة إلى أنها اتفقت معه على التقابل بمسكنه، وأعدت مسحوقا من الأقراص المخدرة مخلوطة بالماء ووضعتها فى زجاجة صغيرة الحجم، وتوجهت لمسكن المجنى عليه، وقامت بإعداد كوب قهوة ودست به المادة المخدرة، وعقب تناوله فقد الوعى، وقامت بالاستيلاء على المسروقات ولاذت بالفرار، وأضافت بتصرفها بالبيع فى الهاتفين المحمولين المستولى عليهما.

كما تم بإرشادها ضبط مكواة شعر، و2 زجاجة عطر، وشنطة جلد بمسكنها ومبلغ مالى، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتها الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.